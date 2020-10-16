От коронавируса в больнице скончался экс-супруг и отец троих детей фитнес-блогера Софии Стужук, Дмитрий. На днях он был госпитализирован с тяжелой формой Covid-19.

Об этом в соцсети сообщила София Стужук.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", - написала блогер в Instagram.

По ее словам, у Дмитрия были проблемы с сердечно-сосудистой системой и коронавирус дал осложнения на сердце.

Судя по опубликованным в сторис сообщениям, София Стужук и ее близкие до последнего боролись за жизнь отца ее детей.

"Коронавирус не опасен для абсолютно здоровых людей, но у Димы были проблемы с сердцем, вот и осложнение случилось. Его сердце не справляется, и Дима пережил клиническую смерть", - сообщила блогер в соцсети сутки назад.

Отметим, что несколько дней назад Дмитрий в соцсети рассказал, как протекает его болезнь.

"Плохо мне стало на второй день на отдыхе в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. На следующий день начал появляться кашель, но температуры не было. Явных симптомов болезни - тоже, поэтому я подумал, что это могут быть последствия занятий спортом, смены климата и питания, ну и плюс сон под кондиционером. После возвращения из Турции сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на коронавирус. Он оказался положительным", - написал Дмитрий.

Известно, что Дмитрия Стужука госпитализировали в городскую клиническую больницу № 4.

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