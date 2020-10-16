Президент России Владимир Путин выступил с предложением продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без каких-либо условий на один год. Российский лидер поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову передать предложение американской стороне и получить от нее ответ в ближайшее время.

Об этом в пятницу, 16 октября, информирует РИА Новости.

"У меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода", - сказал Путин в ходе заседания Совбеза РФ.



По его словам, это позволит "не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях".

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров отметил, что ранее Россия передавала американской стороне предложения по развитию комплексного подхода к стратегической стабильности, а в ответ Вашингтон передал Москве свои предложения, которые были преподнесены в качестве предварительных условий продления ДСНВ-3.

"Причем эти предварительные условия, достаточно многочисленные, были сформулированы как за рамками самого договора, так и за рамками нашей компетенции (...) По сути дела, работа непосредственно над продлением договора, без условий, которые не содержаться в нем самом, практически еще не начиналась", - сказал Лавров.

Однако Путин подчеркнул, что МИД должен передать Вашингтону предложение о безусловном продлении договора и в самое ближайшее время получить от них внятный ответ.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США понимают необходимость продления ДСНВ, но "железобетонных договоренностей" на этот счет между сторонами нет.

В августе на госсекретарь США Майк Помпео отметил, что переговоры с Россией о продлении договора, которые длились несколько месяцев, не дали результата.