В Министерстве обороны Азербайджана заявили о новом обстреле со стороны Армении. Там сообщили, что армянские военные силы нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района Нахичеванской автономной республики.

Об этом заявляет пресс-служба азербайджанского ведомства в пятницу, 16 октября.

"Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 Вооруженными силами Армении с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян опровергает эту информацию и говорит, что никакого ракетного удара не было.

"Это очередная ложь военно-политического руководства Азербайджана, цель которой — расширить географию боевых действий", - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее минобороны Азербайджана заявило о том, что вооруженные силы Армении попытались атаковать азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе. В результате, по данным ведомства, было уничтожено более 11 единиц техники противника.

Также мы писали, что в боях с Азербайджаном погибли уже 633 солдата непризнанного Нагорного Карабаха.