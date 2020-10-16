Премьер-министр Финляндии Санна Марин ушла на самоизоляцию, покинув заседание саммита ЕС сразу после того, как выяснилось, что она контактировала с заразившимся Covid-19 человеком.

Об этом сообщается на сайте премьер-министра Финляндии.

"Премьер-министр сегодня покинула Совет Европы и попросила премьер-министра Швеции Стефана Лёвена представлять Финляндию во время заключительного заседания", - говорится в заявлении финского правительства.

Выяснилось, что на этой неделе глава финского правительства провела встречу с депутатом парламента Финляндии, у которого потом диагностировали коронавирус.

Накануне с саммита также уехала на самоизоляцию глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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