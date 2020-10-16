Во Франции и Германии армяне перекрывают дороги из-за ситуации в Нагорном Карабахе
В пятницу, 16 октября, представители армянской диаспоры перекрыли дороги во Франции, Германии и еще нескольких соседних странах.
Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".
Представители армянской диаспоры перекрыли дороги в европейских странах, чтобы привлечь внимание к эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
Напомним, утром в пятницу, 16 октября, Армения заявила о масштабном наступлении Баку на севере Нагорного Карабаха. В Минобороны страны сообщили, что атаки удалось отбить.
Также мы писали, что по состоянию на 16 октября в боях с Азербайджаном погибли уже 633 солдата непризнанного Нагорного Карабаха.
Кроме того, сообщалось, что Баку на сегодня не хочет присутствия российских военных в качестве миротворцев в Нагорном Карабахе.