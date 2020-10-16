В пятницу, 16 октября, представители армянской диаспоры перекрыли дороги во Франции, Германии и еще нескольких соседних странах.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Представители армянской диаспоры перекрыли дороги в европейских странах, чтобы привлечь внимание к эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, утром в пятницу, 16 октября, Армения заявила о масштабном наступлении Баку на севере Нагорного Карабаха. В Минобороны страны сообщили, что атаки удалось отбить.

Также мы писали, что по состоянию на 16 октября в боях с Азербайджаном погибли уже 633 солдата непризнанного Нагорного Карабаха.

Кроме того, сообщалось, что Баку на сегодня не хочет присутствия российских военных в качестве миротворцев в Нагорном Карабахе.