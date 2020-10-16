Сегодня, 16 октября, в России зафиксировали новый антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки количество заболевших возросло на 15 150, это самое большое число за всё время пандемии.

Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Только в Москве число заразившихся коронавирусом увеличилось на 5 049 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 232 против 286 днем ранее.

Напомним, что в Украине коронавирус за сутки подтвердился еще у 5 992 человек, это очередной антирекорд. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 287 231.

Также мы сообщали, какие города Украины попадут в "оранжевую" зону карантина с 19 октября.