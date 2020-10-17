Суббота, 17 октября, подходит для совершения крупных покупок. День обещает душевные встречи с близкими людьми, благоприятен для разных начинаний. При этом есть риск наделать ошибки из-за иллюзий насчет людей или ситуаций.

Читайте астропрогноз для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны могут столкнуться с критикой и неодобрением окружающих. Они не будут спешить поддерживать ваши идеи и действия либо же будут отвлекать от ваших задач. Так что к вечеру вряд ли удастся выполнить все задуманное. Однако это временные трудности и потом ситуация изменится.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы сегодня будут хорошо ладить с людьми. Вам будут очевидны интересы и мысли окружающих и вы сможете поддерживать баланс между своими и чужими потребностями. День обещает принести вам яркие впечатления, возможны поездки.

Близнецы (21.05 - 21.06)

День может быть наполнен мелкими неприятностями, суетой и недоразумениями. Однако, если остановиться в этой гонке, то вы сможете увидеть, что сделать, чтобы изменить ситуацию. Поддержать вас смогут близкие.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков сегодня напряженный день, но со всем удастся справиться, если правильно распределить силы и время. День подходит для встреч с друзьями, родными, приема гостей. Вечером вас ждут приятные эмоции.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам сегодня лучше избегать конфликтов, чтобы попусту не тратить силы. Попробуйте договориться с оппонентами либо же игнорируйте их, если вам слишком непросто принять их точку зрения и образ жизни.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев сегодня ожидается небольшое финансовое пополнение. Вы окажетесь в центре внимания, когда вами будут особо интересоваться люди из вашего окружения. Сохраняйте спокойствие и все сложится наилучшим образом.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов на горизонте какие-то поездки, путешествия либо же вы посвятите субботний день планированию поездки. В отношениях с близкими будет царить мир и покой. Появится возможность помириться с тем, с кем вы были в давней ссоре, сблизиться с кем-то.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам сегодня могут одолеть сомнения, поэтому трудно будет принимать важные решения. Помочь в этом сможет мнение того, кого вы уважаете и кому доверяете. В субботу будет сохраняться риск того, что вы не сможете судить о своих новых знакомых здраво, так что не спешите сближаться.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы сегодня смогут вернуться к отложенным делам. День благоприятен для обучения, освоения новых навыков. При этом ваша способность к концентрации может ослабеть, так что делайте перерывы, как только почувствуете, что отвлекаетесь. Также суббота обещаете какие-то хорошие новости от ваших знакомых.

Козерог (22.12 - 20.01)

День обещает стать плодотворным и активным. Ваши идеи, даже отложенные ранее, удастся воплотить в жизнь. У вас хватит на это энергии, кроме того сейчас для этого сложатся все обстоятельства.

Водолей (21.01 - 20.02)

День подходит для воплощения давних проектов, которые были почти забыты. С новыми помощниками и в новых обстоятельствах они заиграют по-новому. При этом делитесь своими ценными задумками только с проверенными людьми. И вообще лучше не слишком откровенничать с теми, в ком вы не уверены.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы будут сегодня планировать. Вам могут пригодиться чужие идеи либо же вы перестоите планы в зависимости от новых обстоятельств, которые вам открылись недавно. День также обещает романтические встречи.