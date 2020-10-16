В Минздраве заявили, что информация о негативном влиянии медицинских масок на организм человека является фейком. На самом деле, они являются необходимым средством для защиты человека от вируса.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 16 октября рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

"Сертифицированные медицинские маски не имеют негативного влияния на состояние здоровья. Сегодня распространяется достаточно большое количество фейков, которые приводят к тому, что значительно распространяются контакты, значительно распространяется инфицирование среди людей. Медицинские маски не ограничивают попадание кислорода в организм человека. Ношение маски не имеет негативных последствий для здоровья. Во всем мире медицинские маски используются медицинскими работниками достаточно длительное время, и исследования, проведенные ранее, показали, что негативных последствий для здоровья от ношения маски не зафиксировано даже у людей с хроническими заболеваниями легких", - сказал Ляшко.

При этом люди, которые жалуются на одышку при ношении маски или недостаток воздуха, высказывают лишь свое субъективное ощущение, потому как показатели насыщенности крови кислородом не меняются.

Ляшко отметил, что маски нужно носить всем людям, которые находятся в общественных местах или транспорте. Это, прежде всего, забота о других людях, поскольку для людей с хроническими болезнями коронавирус может быть смертельно опасным.

Кроме того, по словам Ляшко, последние исследования подтверждают, что маска не только уменьшает количество вирусов, которое выделяет инфицированный человек, но и позволяет защитить от проникновения вируса в организм человека, который носит маску.

"Как показали последние исследования, тяжесть течения коронавирусной болезни среди прочего зависит и от количества вируса, который при контакте проникает в организм. Чем меньше вируса, тем больше вероятность, что болезнь будет протекать легче", - сказал Ляшко.

Он призвал украинцев не верить слухам и носить маски, а также заявил, что об этом людей просят и Минздрав, и все врачи, которые оказывают медицинскую помощь.

Напомним, полтысячи украинских ученых просят Зеленского ужесточить карантин и обязать людей ходить по улицам в масках.

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