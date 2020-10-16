Минздрав Украины обновил список стран красной и зеленой зон, учитывая количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения. Документ опубликован на сайте ведомства.

В частности, по состоянию на 16 октября, в перечне зеленой зоны - 149 стран. В их число попали Грузия, Польша, Венгрия, Тунис, Хорватия, Мальдивы, Бразилия, Россия, Италия, Канада, Индия, Швеция, Беларусь, Греция, Турция, Литва и Египет.

К красной зоне отнесены 44 страны. Среди них - Чехия, Израиль, Нидерланды, Бельгия, Франция, Великобритания, Армения, Словакия, США, Румыния и Швейцария.

Ранее "Страна" писала о том, что с понедельника половина Польши окажется в красной зоне карантина.

Также мы сообщали, что в Европе опубликовали карту заболеваемости коронавирусом по странам.