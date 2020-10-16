Заболевший коронавирусом "слуга народа" и ресторатор Николай Тищенко лечится от коронавируса в клинике "Феофания".

Об этом "Стране" стало известно из собственных источников.

Ранее Тищенко сообщил о своей болезни в соцсети, заявив, что у него температура 36,8 градусов, а чувствует он себя как "танк, которому подбили гусеницу". По его словам, болезнь не повлияла на подготовку "слуг народа" к местным выборам.

Напомним, как заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, в Верховной Раде болеют или переболели Covid-19 уже около 60 народных депутатов.

Ранее "Страна" писала о том, что министр развития общин Чернышев заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

Также мы сообщали, что во Франции за сутки коронавирусом впервые заболели более 30 тысяч человек.