Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 октября, прилетел с рабочим визитом в Турецкую Республику.

Об этом пресс-служба Офиса президента сообщает в своём Telegram-канале.

Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обговорят широкий спектр вопросов взаимоотношений между Украиной и Турецкой республикой. Также будет подписан ряд двусторонних документов.

Напомним, что Украина и Турция договорились об углублении сотрудничества для создания совместных программ в космической отрасли. Совместный проект будет существенным углублением сотрудничества между Украиной и Турцией в деле освоения космоса.

Так же мы сообщали, что на заседании 13 октября украинское правительство одобрило проект рамочного военного соглашения между Кабмином и правительством Турецкой Республики. Подписание это документа планируется в рамках нынешнего визита Зеленского в Турцию.