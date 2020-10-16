В Офисе президента пояснили, что включение во всеукраинский опрос Зеленского вопроса о Будапештском меморандуме обусловлено тем, что актуализация его положений может помочь Украине продвинуться в переговорах по Донбассу и Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского заявили, что Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанный в Будапеште 5 декабря 1994 года, стал одним из самых недооцененных документов, созданных в бурных 1990-х годах на руинах СССР.

"Содержание этого документа заключается в том, что Украина, отказываясь от третьего по мощности ядерного арсенала в тогдашнем мире и, соответственно, делая наибольший после Второй мировой войны вклад в глобальный мир и безопасность, получила гарантии от ведущих военных держав мира по незыблемости своей безопасности и существующих границ", - сказано в заявлении.

В Офисе президента напомнили, что подписанты меморандума подтвердили свое обязательство не использовать против Украины ядерное оружие. Также они обязались воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины. Кроме того, один из пунктов документа касался обязательства в соответствии с принципами Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любые преимущества.

"Анализируя Будапештский меморандум, приходим к выводу, что гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены еще задолго до 2014 года. Например, стоит вспомнить известное пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, что грозило территориальной целостности Украины. Не менее опасными можно считать так называемые газовые войны, которые являются проявлением сознательного экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам Украину", - заявили у Зеленского.

В Офисе президента считают, что мир не отреагировал должным образом на такие нарушения обязательств одним из подписантов меморандума, которые нарастали с годами, приведя в итоге к прямой вооруженной агрессии.

"Более того, столь откровенное игнорирование безопасности обязательств перед Украиной поставит под сомнение для любого другого государства мира вес подписей и обещаний представителей государств-гарантов по Будапештскому меморандуму. Кто тогда будет выполнять другие подобные договоренности? Игнорирование обязательств государств-подписантов по Будапештскому меморандуму перед Украиной ставит под сомнение весь корпус международных договоров по нераспространению и контролю над оружием массового поражения", - говорится в сообщении.

Поэтом в Офисе президента настаивают на необходимости совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины.

"Хотим подчеркнуть, что это не является позицией одной из политических команд в Украине - команды власти. Это может быть общенациональной позицией, что значительно сильнее. Именно поэтому президент Владимир Зеленский предложил пятый вопрос для общенационального опроса 25 октября 2020 года по Будапештскому меморандуму: "Нужно ли Украине поднять сегодня на международном уровне вопрос: или все подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?". Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам меморандума по выполнению их обязательств", - заявили у Зеленского.

В сообщении также сказано, что в переговорах по ситуации в Украине были разведены крымский и донбасский кейсы, а актуализация положений Будапештского меморандума может помочь Киеву восстановить утраченные за время возможности, создав значительно более прочные переговорные позиции вместе по Донецку, Луганску и Крыму.

Напомним, Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса вместе с местными выборами. Он планирует задать украинцам пять вопросов: об ответственности для коррупционеров, сокращении количества депутатов Рады, свободной экономической зоне на Донбассе, легализации марихуаны и Будапешском меморандуме.

Также мы писали о том, что у Зеленского заявили, что опрос в день выборов не будет иметь "прямых юридических последствий".