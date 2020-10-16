Украинцев могут начать пускать в Европу летом 2021 года. К этому времени безвизовый режим может полноценно восстановиться.

Об этом в интервью для "ЕП" сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Мой личный прогноз: нынешняя ситуация продлится до конца весны 2021 года. К тому времени все же должна появиться вакцина, и я надеюсь, что это позволит открыть границы для свободных путешествий. Хотя массовая вакцинация - это также процесс, который требует времени", - сказала Фельдгузен.

Беспрепятственные перелеты в Европу, по прогнозам посла, восстановятся следующим летом.

"Позволю себе немного оптимизма: верю, что следующим летом отпуска и перелеты будут возможны. Мы и сами этого ждем. К примеру, мой отпуск в Исландии в этом году сорвался, и я очень рассчитываю на следующий год", - заявила Анка Фельдгузен.

По ее словам, сейчас ограничения на поездки действуют не только для Украины. Внутри ЕС также существуют "красные зоны", где действуют ограничения на путешествия и после возвращения из которых нужно идти на карантин.

"Но все равно этот период когда-то закончится. Он закончится, когда появится вакцина или хотя бы эффективные лекарства от коронавируса, которые смогут обеспечить значительное снижение смертности от Covid-19", - сказала она.

Напомним, Евросоюз решили поделить на карантинные зоны, как и в Украине.

Также мы писали о том, как украинцы могут выехать на работу в ЕС, несмотря на закрытые границы.