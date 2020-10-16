В Днепре в квартире элитного жилого комплекса "Башни" на улице Вернадского обнаружены трупы двух молодых женщин. Предварительно, причиной смерти считают передозировку наркотиков.

Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что инцидент произошел накануне, 15 октября. По имеющейся информации, женщин 28 и 30 лет обнаружил мертвыми хозяин квартиры. Дамы находились у него в гостях. На месте происшествия работала полиция. Точные причины и обстоятельства смерти двух женщин будут выяснять правоохранители.

Напомним, что три года назад с крыши этого же жилого комплекса выбросилась 16-летняя дочь крупного местного бизнесмена.

Известно, что комплекс "Башни" является одним из символов Днепра и часто фигурирует на открытках с видами мегаполиса и в рекламных буклетах. Жилой комплекс состоит из двух 28-этажек - Западной и Восточной. Дом считается элитным жильем.

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