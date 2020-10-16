Власти Армении намерены временно запретить импорт турецких товаров в страну. Такое решение связано с поддержкой Турции Азербайджана в военном конфликте в районе Нагорного Карабаха.

Об этом со ссылкой на министерство экономики Армении сообщает "Интерфакс" в пятницу, 16 октября.

Так, соответствующий законопроект уже вынесен на общественное обсуждение. В нем говорится, что ограничение на импорт товаров турецкого производства вводится "поскольку Турция открыто поддерживает Азербайджан в агрессии и террористических действиях против Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - Ред.)".

Если решение будет принято, оно вступит в силу 31 декабря и будет действовать в течение 6 месяцев.

"После вступления в силу данного решения дефицита продуктов в Армении не возникнет, поскольку он будет восполнен импортом из других стран и местным производством", - добавили в Минэкономики.

Уточняется, что в 2019 году из Турции в Армению импортировали товаров на сумму $268,1 млн. В основном это одежда ($69,4 млн), цитрусовые ($10,3 млн), оборудование, системы отопления ($35,3 млн), нефть и нефтепродукты ($24,3 млн), химические товары ($23,6 млн), недрагоценные металлы ($21,6 млн).

Ранее мы писали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что война в Карабахе может привести к тому, что Турция окажется возле Вены.

Также сообщали, что Армения обвиняла Турцию в переброске боевиков из Сирии в Карабах.