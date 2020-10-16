Швейцария в четверг, 15 октября, ввела санкции против четырёх российских компаний и двух россиян, которые принимали участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.

Об этом сообщается на портале Государственного секретариата экономики страны Швейцарии (SECO).

В санкционном списке Швейцарии с 15 октября оказались компании "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит ТоммотЯкутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.

Так же под санкции попал замдиректор компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин и генеральный директор АО ТК "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.

Речь идет о модификации постановления правительства Швейцарии, принятого 2 апреля 2014 года, которое вводит запрет на финансовые и экспортно-импортные операции, имеющие отношение к аннексированному Крыму и городу Севастополь, как следует из пояснения SECO.

Постановление швейцарского правительства от 2 апреля 2014 года модифицировалось до настоящего времени в общей сложности 29 раз. Швейцария, хоть и не член Евросоюза, является фавориткой санкционной политики Брюсселя.

Великобритания также ввела санкции против лиц и структур, которые связаны со строительством моста через Керченский пролив в аннексированном Крыму.

Напомним, что ранее послы Европейского союза 28 сентября одобрили расширение списка лиц, в отношении которых введены санкции из-за строительства Керченского моста.