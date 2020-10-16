Госудаственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила попавшему в красную зону карантина Ивано-Франковску не останавливать работу метрополитена. Курьез решения заключается в том, что метрополитен в этом областном центре отсутствует.

Между тем разрешение на работу метро в Ивано-Франковске прописано в Решении комиссии ТЭБ и ЧС, опубликованном на сайте Кабмина.

"Красный уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 установлен в:

Ивано-Франковской области - в городе Ивано-Франковск с ограничениями, предусмотренными пунктом 15 постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", кроме следующих ограничений: регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении..." - говорится в документе.

Любопытно, что этот же шаблон, в частности разрешение на работу метро, прописан в решениях, относительно всех остальных городов Украины, которые попали в красную зону карантина.

Напомним, в Украине действующий метрополитен существует только в трех городах: Киеве, Харькове и Днепре.

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