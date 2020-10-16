В пятницу, 16 октября, Совет Нацбанка может уволить первую замглавы НБУ Екатерину Рожкову и заместителя главы Дмитрия Сологуба. В распоряжении "Страны" оказалось письмо Международного валютного фонда (МФВ) на имя главы Совета НБУ Богдана Данилишина с просьбой о присутствии их представителя на заседании Совета.

Об этом информирует Телеграм-канал "Политика страны".

"Сегодня Совет Нацбанка может уволить двух ключевых людей из команды Гонтаревой, которые до сих пор остались в НБУ - заместителей главы Нацбанка Рожкову и Сологуба.

По этому поводу сильно беспокоится МВФ. Настолько сильно, что Фонд уже написал письмо на имя главы Совета НБУ Данилишина с просьбой о присутствии их представителя на заседании совета. Письмо из МВФ находится в распоряжении "Страны". Следим за развитием событий", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно Совет Нацбанка объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу.

Как объяснили в Нацбанке выговор связан с тем, что Рожкова и Сологуб нарушили приказ и кодекс этики работника НБУ, дав интервью для издания KyivPost.

В свою очередь МВФ отреагировал на выговор НБУ. Там призвали придерживаться принципов управления Нацбанка, которые были разработаны в ходе консультаций с МВФ.