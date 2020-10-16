Бюджетный комитет Верховной Рады сегодня, 16 октября, возможно снова не рассмотрит проект Государственного бюджета. Фото: "Страна"

Бюджетный Комитет Верховной Рады сегодня, 16 октября, может снова не рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 год. Из-за чего Верховная Рада может не рассмотреть проект госбюджета в первом чтении, которое намечено на 20 октября.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

"Бюджетный комитет не может собраться сегодня, чтобы рассмотреть проект Бюджета на 2021 год. А значит... сюрприз-сюрприз... 20-го Бюджет никто голосовать не будет", - сообщил нардеп.

Также он отметил, что заседание изначально планировалось на 12:00.

"То ли кворума резко нет, то ли текст не подготовлен. Собственно, формальная часть не так важна. Реальная причина срыва - нет голосов. О чем написал ещё вчера... Ну а срыв заседания Комитета теперь даёт все основания не выносить бюджет 20-го октября", - написал Железняк.

Железняк сообщил, что комитет снова может не рассмотреть проект Госбюджета на 2021 год

Ранее "Страна" изучила проект госбюджета на 2021 год. По словам министра финансов Украины  Сергея Марченко, этот бюджет дает "возможности для развития". То есть, если Гройсман и Гончарук представляли свои проекты как "бюджеты развития", то в этот раз все же сделали скидку на экономический кризис и особого развития уже не обещают, только - возможности.

Также мы сообщали, что в бюджете Украины-2021 содержание Офиса президента хотят повысить почти на 40%.

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