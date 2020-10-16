Бюджетный Комитет Верховной Рады сегодня, 16 октября, может снова не рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 год. Из-за чего Верховная Рада может не рассмотреть проект госбюджета в первом чтении, которое намечено на 20 октября.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

"Бюджетный комитет не может собраться сегодня, чтобы рассмотреть проект Бюджета на 2021 год. А значит... сюрприз-сюрприз... 20-го Бюджет никто голосовать не будет", - сообщил нардеп.

Также он отметил, что заседание изначально планировалось на 12:00.

"То ли кворума резко нет, то ли текст не подготовлен. Собственно, формальная часть не так важна. Реальная причина срыва - нет голосов. О чем написал ещё вчера... Ну а срыв заседания Комитета теперь даёт все основания не выносить бюджет 20-го октября", - написал Железняк.

Ранее "Страна" изучила проект госбюджета на 2021 год. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, этот бюджет дает "возможности для развития". То есть, если Гройсман и Гончарук представляли свои проекты как "бюджеты развития", то в этот раз все же сделали скидку на экономический кризис и особого развития уже не обещают, только - возможности.

Также мы сообщали, что в бюджете Украины-2021 содержание Офиса президента хотят повысить почти на 40%.