Алексей Чернышев, министр развития общин и территорий Украины, получил положительный результат ПЦР-теста на Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев получил положительные результаты ПЦР-теста на Covid-19. Сейчас он находится на самоизоляции. На период его отсутствия, обязанности будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский", - сообщают в пресс-службе.

По словам министра, ближайшие две недели он проведёт на самоизоляции. А все сотрудники министерства, которые контактировали с ним проходят тестирование или тоже уходят на карантин.

"Все рабочие вопросы планирую решать и контролировать дистанционно. В этом году мы все должны освоить эту привычку и научиться быть эффективными в реальной жизни и фактических делах, оставаясь в онлайне. В Минрегионе мы одни из первых начали дистанционный формат работы", - говорит Чернышев.

Также в сообщении уточнили, что Минрегион придерживается всех правил эпидемиологической безопасности, в частности на входе в здание производится измерение температуры, все сотрудники и посетители в масках и соблюдают дистанцию, имеются дезинфекционные средства, все помещения проветриваются.

Ранее мы сообщали, что в Николаевском городском совете сразу трое депутатов ушли на больничный из-за коронавируса.

А заслуженный врач Украины, Ольга Голубовская, заявила, что стремительный рост числа новых зараженных коронавирусом в Украине говорит о том, что эпидемия пришла надолго и гражданам стоит готовиться к тяжелым временам. И в целом дала неутешительный прогноз для украинцев.