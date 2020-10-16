В боях с Азербайджаном погибли уже 633 солдата непризнанного Нагорного Карабаха
По состоянию на утро пятницы, 16 октября, в ходе вооруженных действий в Нагорном Карабахе погибли уже 633 военнослужащих армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны непризнанной НКР.
Так, в пятницу, 16 октября, сообщается еще о 29 погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта. Общее число погибших со стороны НКР достигло таким образом 633 человек.
Напомним, Баку не хочет присутствия российских военных в качестве миротворцев в Нагорном Карабахе.
Так же мы писали о том, что утром 16 октября Армения заявила о масштабном наступлении Баку на севере Нагорного Карабаха. Но в Ереване сообщили о том, что противника удалось отбросить назад.