Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который подхватил Covid-19 и находится в больнице, рассказал о своем самочувствии.

Соответствующий пост он опубликовал на странице в Facebook.

"Сдал тест на коронавирус – результат положительный. Температура 36,8 - поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу", - написал Тищенко.

Впрочем, по его словам, его болезнь не повлияла на подготовку "слуг народа" к местным выборам.

"Команда работает оперативно. Связь круглосуточная. У всех наших кандидатов боевое настроение. Оперативный штаб ЗеПростир работает слаженно. Перехожу на запасной больничный бункер. Уверен в быстрой победе над заморским недугом, как и в победе партии президента на местных выборах в Киеве", - сообщил нардеп.

Правда, непонятно, почему нардеп указал нормальную температуру в 36,8 как повышенную.

Напомним, по данным спикера парламента Дмитрия Разумкова, в Раде болеют или переболели Covid-19 уже около 60 нардепов.

Также мы писали о том, что у "Слуг народа" в Раде каждый день выявляют новые случаи коронавируса.