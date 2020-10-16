Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса для 20% населения бесплатно или по сниженной цене в рамках инициативы COVAX. В то же время он добавил, что вакцина достанется, в первую очередь, приоритетным группам.

Об этом он рассказал в ходе брифинга в пятницу, 16 октября, видео обнародовано в Facebook.

"Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила вакцину приоритетно, среди первых стран, которые будут ее использовать. Сегодня мы зашли в рамки механизма COVAX, который объединяет более 180 стран, чтобы все страны, независимо от их экономического положения, могли получить вакцину одними из приоритетных", - сказал Ляшко.

По его словам, предположительно, будет несколько траншей вакцин, "для того чтобы покрыть этим механизмом как минимум 20% населения, именно приоритетных групп".

Также Ляшко добавил, что Украина входит в перечень стран, которые получат вакцину бесплатно или по сниженной цене. "92 странам вакцина будет предоставлена ​​бесплатно, или ниже рыночной цены. Украина также попала в этот перечень... Планируется, что будут использоваться продукты фирмы Astra Zeneca (Великобритания) - для 61 страны и Novavax (США) - для 92 стран", - рассказал санитарный врач.

По словам Ляшко, вакцина будет поступать несколькими траншами, "первый из них сможет покрыть 3% населения".

"Предварительно есть договоренность, что площадки, на которых будут производиться эти вакцины находятся в Индии в Институте сывороток. Они позволят обеспечить производство вакцинного препарата после его регистрации, чтобы все страны, которые попали в перечень, получили первый транш вакцины в размере 3% от населения страны. В дальнейшем несколькими траншами будет доказано количество вакцины для покрытия 20% населения", - пояснил он.

Ляшко о вакцинах с 18-й минуты

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