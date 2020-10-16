В городском совете город Николаев сразу трое депутатов ушли на больничный по причине коронавируса.

Об этом пишет "Depo.Николаев".

Сообщается, что заявление о болезни депутатов сделал мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, трое депутатов были заражены коронавирусом нового типа, из-за чего не смогли участвовать в сессии городского совета.

Также мэр добавил, что отсутствие депутатов стало причиной отсутствия кворума. Сенкевичу пришлось прервать сессию горсовета и объявить перерыв.

Имён заболевших депутатов мэр не называл.

Напомним, что сегодня, 16 октября, стало известно, что народный депутат, известный столичный ресторатор Николай Тищенко заразился коронавирусом.

Также мы сообщали, что сегодня в Украине установлен новый рекорд по количеству заболевших Covid-19 за сутки.