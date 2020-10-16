Баку считает неуместной идею размещения российских военных как наблюдателей-миротворцев за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Об этом со ссылкой на помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева сообщает ТАСС.

"Азербайджан ведет операции не на территории другой страны, а на территории, находящейся под его суверенитетом, и мы не считаем, что отправка этих военных уместна прямо сейчас", - сказал Гаджиев.

О том, что Россия не исключает, что российские военные наблюдатели могут быть включены в состав сил механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, утром 16 октября Армения заявила о масштабном наступлении Баку на севере Нагорного Карабаха.

Также мы писали о том, что правительство Армении отказалось от решения карабахского вопроса без определения статуса НКР.