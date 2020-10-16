Парламентская фракция "Слуги народа" находится под жесткой атакой Сovid-19. Так, еще один нардеп, известный столичный ресторатор Николай Тищенко заразился коронавирусом.

Об этом нам сообщил источник из фракции "Слуга народа" и так же подтвердила эту информацию личная помощница Николая Тищенко.

"Да, это правда, к сожалению. Николай сейчас в больнице. Чувствует себя нормально. Температура поднялась", - рассказала "Стране" помощница народного депутата.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что по данные на 16 октября в Украине снова отмечен антирекорд. Число зараженных Covid-19 выросло на 5 992 человека.

Так же мы рассказывали, что известный врач Ольга Голубковская выдала неутешительный прогноз для Украины: "Дожить до апреля. Только Богу известно, чем закончится эпидемия".

Кром этого мы писали, что в Украине не осталось областей, готовых к ослаблению карантина. Таблица МОЗ.