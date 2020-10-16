В Офисе президента объяснили, зачем нужен вопрос о легализации каннабиса в медицинских целях на всеукраинском опросе 25 октября.

Разъяснение приводит пресс-служба главы государства на своем сайте в пятницу, 16 октября.

"В течение 2010-х годов во многих цивилизованных странах была существенно пересмотрена государственная политика по каннабису, в частности его медицинской формы. В результате, сегодня лечебные препараты на основе каннабиса доступны в таких странах, как Канада или Австралия, Соединенные Штаты или Польша, Новая Зеландия или Литва. Украинцы на территории этих и десятков других государств уже сейчас могут воспользоваться принципом "каннабис - это лекарство", но на территории нашей страны это полностью нелегально. Однако общественная дискуссия по каннабису происходит и в Украине. И это справедливо. Мир меняется, и нам нужно своевременно делать выводы и вносить изменения в наш социальный договор", - говорится в сообщении.

В Офисе-президента напомнили о попытках зарегистрировать соответствующие законопроекты в Верховной Раде Украины. "Аргументы сторонников этой идеи известны: конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Что особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями, которые, пока каннабис остается нелегальным, вынуждены спасаться с помощью гораздо более тяжелых и опасных по последствиям для организма препаратов. Также применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, возвращающихся домой с войны", - добавили в сообщении.

В пресс-службе главы государства акцентировали на том, что "речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовые расстройства, в том числе и после фронта".

Напомним, Зеленский сегодня назвал сразу три своих последних вопроса.

Хотя ранее мы сообщалось, что президент снимет пять отдельных роликов на каждый вопрос для украинцев 25 октября .