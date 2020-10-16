В Офисе президента пояснили, зачем глава государства хочет в ходе всеукраинского опроса узнать у украинцев, что они думают о сокращении количества нардепов в Раде. Это связано с тем, что голосование за соответствующий законопроект в парламенте невозможно провести силами исключительно "слуг народа".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Основной вопрос повестки дня сегодня - это существенное повышение эффективности государственного управления. Современный мир очень конкурентный и поэтому требует максимально быстрых и компетентных решений. Вчерашние традиционные системы управления далеко не всегда способны адекватно ответить на новые вызовы и кризиса. Поэтому еще в августе 2019 президент Владимир Зеленский во исполнение своей предвыборной программы инициировал законопроект о внесении изменений в Конституцию, которым, в частности, предлагается уменьшить количество народных депутатов до трехсот. Этот законопроект уже был предварительно одобрен Верховной Радой и проанализирован Конституционным судом, который пришел к выводу о том, что инициатива главы государства отвечает требованиям Основного закона", - сказано в сообщении.

У Зеленского заявили, что для реализации этой инициативы необходимо финальное голосование парламента с результатом не менее 300 голосов "за".

"Это невозможно реализовать силами исключительно фракции партии "слуг народа", которая поддерживает курс Владимира Зеленского. Именно поэтому президент предложил народу сказать свое слово и окончательно убедить политиков, что не стоит цепляться за большее количество мандатов в Верховной Раде. Количество точно не равно качеству", - сообщили в ОП.

При этом у Зеленского считают, что если люди скажут "да" сокращению числа мандатов, ни один политик - сколько бы у него не было финансового, медийного или партийного влияния - не сможет возразить волю народа.

"Мотивация необходимости принятия коллегиального решения об уменьшении количества депутатов вполне очевидна. В Украине произошла глубокая реформа децентрализации. Это означает, что на места были переданы как большие полномочия, так и существенно большие финансовые возможности для их реализации. Соответственно, после изменения баланса между центральной и местной властью возникла потребность и в большей концентрации профессионализма на уровне национального парламента. Привычное для нас количество народных депутатов Украины слишком велико и порождает соблазн для многочисленных игроков с объемным лоббистским ресурсом дарить места в списках своих партий как вознаграждение за многолетнее попутничество", - сообщили в Офисе президента.

В сообщении уточняется, что депутатский мандат не может быть вознаграждением. Уменьшение количества народных избранников может положительно сказаться на качестве представительства интересов избирателей. Возрастет конкуренция за депутатский мандат. Парламент станет еще более профессиональным, что просто необходимо государству сегодня. А 300 народных избранников абсолютно оправданное количество депутатов с учетом нового административно-территориального устройства страны.

"Подчеркиваем, что инициированный президентом общенациональный опрос не является референдумом, а следовательно, не будет прямых юридических последствий. Эта форма непосредственной демократии может создать новое содержание для отношений в треугольнике общество - политика - государство. Так называемые профессиональные политики на слишком долгое время узурпировали право решать, как жить Украине. Путь для государства избирался фактически с участием очень узкого круга граждан. Именно это предложил изменить президент, введя практику реального народовластия в Украине", - сказано в заявлении.

Напомним, "Страна" писала о том, для чего могут использовать итоги опроса 25 октября.

Также мы сообщали, что в Офисе президента объяснили, зачем нужен вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе.