Объявленная Россией в розыск основная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская попала в список разыскиваемых лиц и в самой республике.

Об этом заявило Министерство внутренних дел России, как сообщает Telegram-канал РИА "Новости" в пятницу, 16 октября.

Уточняется, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя и действиям, направленным во вред нацбезопасности (статья 361 часть 3). По данной статье экс-кандидату в президенты Беларуси грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, по официальным данным Центризбиркома, на президентских выборах, которые состоялись 9 августа, с 80,1% голосов победил Лукашенко, за Тихановскую проголосовали 10,1% белорусов. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования.

Также мы сообщали, что в России Тихановскую объявили в розыск основе соглашений в рамках СНГ.