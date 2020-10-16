Президент Украины Владимир Зеленский, который 16 октября за один раз назвал сразу три последних вопроса для всеукраинского опроса, предполагает, что в будущем украинцев можно спросить и о других важных темах. Например, легализации оружия или двойном гражданстве.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Не все из 5 вопросов нравятся? Окей, находи это видео на официальных страницах и пиши в комментариях, о чем еще ты хотел бы высказаться как гражданин Украины. Легализация оружия, двойное гражданство, длительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое-многое другое. Пиши, какие вопросы стоит включить в следующие опросы", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса вместе с местными выборами 25 октября.

Позже президент озвучил вопросы, которые зададут украинцам. Они касаются необходимости введения пожизненных сроков для коррупционеров, свободной экономической зоны на Донбассе, сокращения количества нардепов в Раде, легализации каннабиса, права Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.