"Легализация оружия, двойное гражданство, еврономера". Зеленский уже выбирает новые вопросы для украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский, который 16 октября за один раз назвал сразу три последних вопроса для всеукраинского опроса, предполагает, что в будущем украинцев можно спросить и о других важных темах. Например, легализации оружия или двойном гражданстве.
Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, обнародованном в Facebook.
"Не все из 5 вопросов нравятся? Окей, находи это видео на официальных страницах и пиши в комментариях, о чем еще ты хотел бы высказаться как гражданин Украины. Легализация оружия, двойное гражданство, длительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое-многое другое. Пиши, какие вопросы стоит включить в следующие опросы", - сказал Зеленский.
Напомним, Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса вместе с местными выборами 25 октября.
Позже президент озвучил вопросы, которые зададут украинцам. Они касаются необходимости введения пожизненных сроков для коррупционеров, свободной экономической зоны на Донбассе, сокращения количества нардепов в Раде, легализации каннабиса, права Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.