Правительство США решило возобновить авиаперелеты своих компаний в районе Крыма уже со вторника, 27 октября.

Об этом говорится в распоряжении Федерального авиационного управления (FAA), размещенном на официальном сайте Федерального реестра американского правительства.

"Данная поправка не продлевает запрет на выполнение определенных полетных операций в определенных зонах района полетной информации Симферополя... из-за изменения условий в воздушном пространстве и связанного с этим снижения уровня опасности для гражданской авиации США", - говорится в документе.

Таким образом, запрет, введенный в 2014 году из соображений безопасности, истекает 27 октября.

"Хотя FAA ожидает, что РФ в обозримом будущем продолжит предъявлять незаконные территориальные претензии и поддерживать конкурентного поставщика аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала твердую приверженность принятию надлежащих мер по минимизации оставшихся рисков для безопасности полетов", - добавили в управлении.

Отметим, что запрет на полеты американским авиаперевозчикам в Симферопольской и в Днепропетровской зонах ввели в декабре 2014 года "для предотвращения потенциальной опасности для людей и воздушных судов".

По словам профессора российской Академии военных наук Сергея Горбачева, США разрешили полеты в районе Крыма в интересах разведки.

Ранее мы писали, что авиационным компаниям США запретили полеты над Венесуэлой.

Также сообщали, что в начале сентября над Крымом летали самолеты разведки и бомбардировщики США и Великобритании.