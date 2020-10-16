В США основателя Twitter Джека Дорси должны вызвать в Сенат, чтобы он дал объяснения по поводу недавнего решения соцсети ограничить распространение статьи New York Post о Джо Байдене. Инициатива принадлежит лидерам Республиканской партии.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Во вторник (20 октября, - Ред.) Судебный комитет в полном составе будет голосовать по вопросу вызова Джека Дорси в Комитет", - заявил сенатор Тед Круз.

По его словам, социальная сеть ограничивает доступ через свои платформы к статье нью-йоркской газеты о контактах кандидата в президенты от Демократической партии с сотрудником украинской компании Burisma.

Ранее газета New York Post предоставила материалы переписки, из которых видно, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было.

Информация о встрече Джо Байдена с Пожарским заинтересовала СМИ США, так как сам бывший вице-президент заверял, что никогда не обсуждал с сыном бизнес-деятельность вне Штатов. При этом в предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной. А соцсети Facebook и Twitter пришли к выводу, что опубликованная информация действительно может быть недостоверной, и поэтому ограничили доступ к этой публикации через свои платформы.

Напомним, Трамп заявил, что Facebook и Twitter поддерживают демократов и мешают республиканцам.

Также мы писали, что Twitter разблокировал аккаунт предвыборной кампании Трампа с видео о сыне Байдена.