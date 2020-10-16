В Украине коронавирус за сутки подтвердился еще у 5 992 человек, установив этим печальный антирекорд. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 287 231. Больше всего новых пациентов с коронавирусом обнаружили в Харьковской и Одесской областях, а также в Киеве.

Об этом в пятницу, 19 октября, сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, из 287 231 лабораторно подтвержденных случаев 5 394 оказались летальными (+92 за сутки). Выздоровело 119 650 пациентов с Covid-19 (+2 269).

Число новых случаев коронавируса распределилось по регионам следующим образом:

Киев - 29 412 (+ 455 за сутки);

Харьковская область - 27 457 (+544);

Львовская область - 24 171 (+365);

Одесская область - 18 013 (+502);

Черновицкая область- 17 203 (+ 199);

Тернопольская область - 16 916 (+216);

Ивано-Франковская область - 16 163 (+208);

Ровенская область - 15 398 (+212);

Киевская область - 12 207 (+229);

Закарпатская область - 11 461 (+156);

Волынская область - 10 515 (+195);

Хмельницкая область - 10 098 (+414);

Днепропетровская область - 10257 (+423);

Житомирская область - 9 286 (+156);

Винницкая область - 8 070 (+129);

Сумская область - 8 252 (+269);

Донецкая область - 6 658 (+167);

Черкасская область - 6 387 (+230);

Черниговская область - 6 379 (+200);

Запорожская область - 6 162 (+150);

Полтавская область - 5 469 (+243);

Николаевская область - 5 336 (+129);

Херсонская область - 2 264 (+69);

Луганская область - 2 229 (+104);

Кировоградская область - 1 468 (+28).

Раннее мы писали, что в Украине не осталось областей, готовых к ослаблению карантина.

Также сообщали, что Киев и одиннадцать областных центров Украины попали в оранжевую зону карантина с 19 октября.