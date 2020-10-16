Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 16 октября
В Украине коронавирус за сутки подтвердился еще у 5 992 человек, установив этим печальный антирекорд. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 287 231. Больше всего новых пациентов с коронавирусом обнаружили в Харьковской и Одесской областях, а также в Киеве.
Об этом в пятницу, 19 октября, сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, из 287 231 лабораторно подтвержденных случаев 5 394 оказались летальными (+92 за сутки). Выздоровело 119 650 пациентов с Covid-19 (+2 269).
Число новых случаев коронавируса распределилось по регионам следующим образом:
Киев - 29 412 (+ 455 за сутки);
Харьковская область - 27 457 (+544);
Львовская область - 24 171 (+365);
Одесская область - 18 013 (+502);
Черновицкая область- 17 203 (+ 199);
Тернопольская область - 16 916 (+216);
Ивано-Франковская область - 16 163 (+208);
Ровенская область - 15 398 (+212);
Киевская область - 12 207 (+229);
Закарпатская область - 11 461 (+156);
Волынская область - 10 515 (+195);
Хмельницкая область - 10 098 (+414);
Днепропетровская область - 10257 (+423);
Житомирская область - 9 286 (+156);
Винницкая область - 8 070 (+129);
Сумская область - 8 252 (+269);
Донецкая область - 6 658 (+167);
Черкасская область - 6 387 (+230);
Черниговская область - 6 379 (+200);
Запорожская область - 6 162 (+150);
Полтавская область - 5 469 (+243);
Николаевская область - 5 336 (+129);
Херсонская область - 2 264 (+69);
Луганская область - 2 229 (+104);
Кировоградская область - 1 468 (+28).
Раннее мы писали, что в Украине не осталось областей, готовых к ослаблению карантина.
Также сообщали, что Киев и одиннадцать областных центров Украины попали в оранжевую зону карантина с 19 октября.