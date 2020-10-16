Утром в пятницу, 16 октября, Азербайджан начал наступление в северной части Нагорного Карабаха. Ереван заявляет, что силы противника удалось отбросить назад.

Об этом в Facebook заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Рано утром, примерно через час после интенсивного артиллерийского обстрела, противник развернул масштабное наступление в северном направлении. Несколько раз атакующими волнами они попытались занять наши позиции, но благодаря мужеству и мастерству армянских солдат были отброшены назад, понеся при этом значительные потери", - сообщил Арцрун Ованнисян.

Напомним, 15 октября азербайджанские войска нанесли ракетный удар по столице Карабаха.

Также мы писали о том, что утром 15 октября Баку заявил об уничтожении 11 единиц техники Армении в Нагорном Карабахе.