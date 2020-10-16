Украина на прошлой неделе получила заявку от европейского производителя вакцины Covid-19 на проведение третьей фазы испытаний. Если вакцина официально будет признана безопасной, то Украина получит 4 200 доз вакцины для испытания на здоровых украинцах.

Об этом заявила директор Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук Татьяна Думенко в эфире "Право на власть", видео обнародовано в Youtube.

"Что касается вакцин. Вакцины - это самый дешевый и эффективный метод преодоления любой эпидемии. Потому, что уже сегодня 25 инфекций мира, кроме Covid-19, преодолевается путем проведения прививок. Мы понимаем, что и наши ближайшие ожидания - получить вакцину и вылечиться сразу всем, или получить необходимое количество иммунизированных граждан нашего общества, но сегодня мы находимся в среде, когда... Ожидать вакцины с доказанной эффективностью, которые прошли стандартных три фазы - раньше 2021 года не приходится", - сказала директор.

По ее словам, по опубликованным данным, российская вакцина не прошла третью фазу и не подавалась на это.

"Самые успешные разработки, а это несколько стран мира - Европы, Китая и Соединенных Штатов Америки - сегодня проходят третьи фазы, и это на достаточно большом количестве пациентов. Надо сказать, что мы тоже получили первую заявку на прошлой неделе на проведение исследования третьей фазы европейского производителя. И сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов. Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине - то 4 200 украинцев, а не пациентов, обращаю внимание, это здоровые добровольцы смогут принять участие в этом проекте... И вообще, все три фазы испытаний, они на здоровых добровольцах проходят", - добавила кандидат медицинских наук.

Ранее мы писали, что Глава МОЗ Украины сообщил, сколько может стоить вакцина от коронавируса.

Также рассказывали, что, по данным ВОЗ, здоровые и молодые не получат вакцину до 2022 года.