Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который улетел на несколько месяцев в США, в соцсетях передал привет тем, "кто думает, что можно грабить Украину".

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

"Из Кливленда передаю привет тем, кто думает, что можно бессовестно и бесконечно грабить Украину. Кофе пить не будем. Запасайтесь попкорном", - написал Гончарук.

Напомним, Гончарук после полугода без работы устроился в Atlantic Council. Он стал работать в организации Eurasia Center - ответвление Атлантического совета США. Его наняли как реформатора.

Также мы писали о том, что Алексей Гончарук в США провел вечер за бокалом вина с куратором Украины Кентом и бывшими послами.