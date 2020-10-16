Легализация марихуаны в Украине - зачем это Зеленскому
Легализация марихуаны в Украине - зачем это Зеленскому

Вчера стало известно, что Владимир Зеленский хочет вынести на обсуждение украинцев тему медицинской марихуаны. 

На всеукраинском опросе населения, который состоится 25 октября (в день местных выборов), людям зададут вопрос: "Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?".

Изначально включение этого вопроса воспринималось многими как чисто политтехнологический прием - завлечь на избирательные участки молодежь, которая, как считается, с большей охотой голосует за "слугу народа", чем зрелые люди.

Но, не исключено, что опрос может иметь и практическое последствие. А именно - власти попытаются его использовать для того, чтоб все-таки протолкнуть легализацию марихуаны.

Ранее, еще будучи кандидатом в президенты, Зе выступал за "лигалайз". А в Раде периодически появляются соответствующие законопроекты.

Впрочем, легализация каннабиса - давняя тема либеральных кругов по всему миру. В Украине они представлены так называемыми "соросятами" - грантовыми активистами, которые после Майдана стали активно проникать во власть.

Разбирались, кому и зачем понадобилось узаконить марихуану в Украине.

Что говорили "слуги" о каннабисе

В Украине распространение и хранение каннабиса противозаконно. За хранение до 5 граммов предусматривается административная ответственность. За хранение более 5 граммов – уголовная.

Будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский во время избирательной кампании в интервью заявил, что поддерживает легализацию каннабиса в медицинских целях, но не полную.

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским. Я за легалайз капелек – да", - рассказал Зеленский.

О легализации каннабиса продолжили говорить в "Слуге народа" и после того, как партия прошла в парламент. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что легализация медицинского каннабиса - очень хорошая инициатива.

"Мы говорим о медицинском применении с очень высоким контролем государства. Это надо сделать, потому что 2 млн людей в Украине каждый день ощущают боль", - говорил Арахамия.

Его поддерживал и "главный по медицине" в президентской фракции. 

"Мы не обещаем это сделать в турборежиме, мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок. Не ждите от нас быстрого решения, но решение будет, и эта инициатива точно не является плохой для страны", - заявлял глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

За легализацию марихуаны выступал и один из главных политтехнологов "Слуги народа" Никита Потураев. 

"Конопля - это не наркотик, я не видел ни одного человека, который приходил в то жуткое состояние, которое я видел, когда человек употреблял марихуану", - заявил политтехнолог во время одного из "конопляных маршей" в Киеве.

Также медицинскую марихуану поддержали депутаты Андрей Жупанин, Гео Лерос, Евгений Брагар. А вот спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает такую идею.

"Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю", - заявил спикер. Он также заявлял, что во фракции единого мнения на этот счет нет. 

В 2019 году в "Слуге народа" подготовили законопроект о легализации марихуаны в Украине. Он должен был регламентировать легализацию медицинской марихуаны. Его автором стал нардеп Гео Лерос (впоследствии исключенный из фракции из-за конфликта с главой ОП Ермаком). 

При этом проект, хоть его и анонсировали во фракции, так в Раде зарегистрирован не был. А Владимир Зеленский заявил, что Украина еще не готова. 

"Этот законопроект - не приоритет. Мы не выписали риски. Мы еще не готовы. Мы наоборот боремся с наркотиками. Если у нас не будет высокого уровня наркомании. Если мы это победим и все будет чисто, мы сможем вернуться к рассмотрению, если у общества будет такой запрос", -  заявил Зеленский год назад во время своего пресс-марафона.

Зимой 2020 года МВД оценивало реальное количество наркозависимых людей в Украине на уровне двух миллионов человек. Это 5% реального населения страны. Ежегодный прирост наркозависимых оценивается в 5-10% "годовых". 

То есть "это победить", как говорит Зеленский, пока не удалось. Тем не менее президент сегодня резко изменил мнение и выступил за легализацию. Он заявил, что это мировая практика.

Также Зеленский намекнул, что каннабис будут давать бывшим атошникам, у которых "стрессовое состояние". 

"Речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелый системный боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта", - говорится на сайте Офиса президента. 

Правда, социологи фиксируют, что идея легализации марихуаны в обществе не имеет поддержки. 

По данным исследования группы "Рейтинг", которое было обнародовано в апреле этого года, против легализации использования в медицинских целях марихуаны выступили 49% украинцев. Поддерживают такую идею 39% опрошенных. 

Впрочем, так как процесс проведения опроса, а также подсчета голосов, никак и никем официально не контролируется, то вписать могут любой результат. 

Как в Украине за марихуану топили

Тему каннабиса украинские политики поднимают не впервые. 

Известно, что Гео Лерос, готовивший законопроект от "слуг народа" - один из представителей группы, называемой "соросятами". Они ориентируются на западные посольства и связанные с ними общественные структуры. Именно они, как показала недавняя история, активнее всего продвигают идею легализации каннабиса в Украине. 

В Раде еще в 2016 году появился законопроект №4533 "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах".

Он был призван легализовать медицинскую марихуану и лекарства из нее. Но с условием, что выращиваться она будет в Украине. Что, по задумке авторов, даст дополнительные рабочие места в аграрном секторе. 

Документ продвигала сборная команда депутатов от Блока Порошенко и Народного фронта. Комитет он прошел еще четыре года назад, но в повестку дня Рады стал только в феврале 2019 года. Правда, рассмотрен так и не был. 

На зиму-весну-2019 вообще приходится небывалая активность по легализации каннабиса в Украине. Видимо, попытки были связаны со скорой сменой власти в стране. 

30 января на сайте Рады появилась петиция о легализации марихуаны. За нее выступила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которую поддерживают грантовые активисты даже после ухода из министерства.

"Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками, нормальная мировая практика", - заявила тогда Супрун.

Она также сказала, что "лигалайз" позволит облегчить страдания двум миллионам украинцев, которые смогут уменьшить болевой синдром. А в Facebook запустили хэштег ЗупинитиБіль. 

Петицию начали массово продвигать в народ через СМИ. Сбор подписей закончился в апреле, документ набрал нужные 25 тысяч голосов. А уже в мае, отвечая на требование общественности, в Раду внесли новый законопроект по каннабису - №10313. 

Правда, назвали его завуалированно - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь".

В пояснительной записке обращают на себя внимание два момента.

Первый - авторы упаковали в документ нормы, которые конопли вообще не касаются: например, льготы по медобслуживанию для жителей оккупированных территорий. В частности, крымских татар. Что обеспечило поддержку законопроекта со стороны меджлиса (его функционеры Чубаров и Джемилев значатся в соавторах). 

Это был обычный маскировочный прием для рекламы законопроекта в кругах, которые "лигалайз" не слишком поддерживают. Поэтому, кстати, документ проходил через комитет по правам человека и нацменьшинствам, а не через профильный медицинский комитет. 

Второй (и главный) момент - собственно тема каннабиса. Ему в пояснительной записке поются настоящие оды. Конопля предстает чудо-растением, которое и лечит, и одевает, и бумагу позволяет делать. Также рассказывается, как с таким прекрасным представителем флоры боролись религиозные фанатики и транснациональные фармкорпорации, которым было не выгодно, чтобы люди "лечились" столь дешевым и эффективным средством. 

В общем, целая теория заговора.

Правда, практический вывод из всего этого звучит достаточно скромный - предлагается пустить в медицинский оборот лишь один из видов каннабиса, в котором содержание активных веществ минимально - но достаточно для медицинских целей. Которыми авторы законопроекта - а это 102 депутата из разных фракций - и предлагали ограничиться. 

Этот законопроект массово поддержали "соросята" - от Супрун и до депутатов-еврооптимистов (Найем, Лещенко, Залищук и другие). Однако, несмотря на столь активную кампанию, документ не прошел даже первого чтения, что обеспечило бы его переход в новый созыв Рады.

Поэтому с избранием нового парламента этот законопроект, согласно процедуре, был аннулирован. То есть попытка "соросят" протащить "наркотический" закон под видом "защиты прав человека" провалилась.

Почему так произошло - можно только догадываться. Возможно, у Порошенко, да и в других партиях, не хотели рисковать накануне парламентской кампании и принимать столь неоднозначные с точки зрения общественного восприятия решения. 

Причем это процесс общемировой - далеко не везде даже на Западе отношение к "травке" положительное. Но в мире постепенно ограничения с нее снимают.

Какие страны легализовали каннабис

Полностью легализовали марихуану две страны в мире - Канада и Уругвай. Сделали это, чтобы справиться с черным рынком.

В Канаде выставили определенные ограничения. Покупать каннабис в специальных государственных магазинах могут лица старше 18 лет - не более 30 грамм в месяц. Выращивать для личного употребления разрешается не более четырех кустов.

В Уругвае на продажу каннабиса действует государственная монополия. Ее продают в аптеках лицам старше 18 лет(до 40 грамм в месяц). Для этого нужно предварительно зарегистрироваться в специальной базе. Также разрешено выращивать дома до шести кустов для личного пользования. Марихуану в Уругвае легализовали, чтобы выдавить криминал с рынка и снизить употребление тяжелых наркотиков.

В США в большинстве штатов, где у власти находятся демократы, узаконили медицинский канабис. В некоторых штатах, например, Калифорнии, Орегоне, Аляске, с определенными ограничениями разрешено использование и в рекреационных целях (об американской проблематике мы еще расскажем ниже). 

В Израиле разрешается хранить дома 10 грамм конопли, но запрещено употреблять ее на улице.

В Нидерландах торговля разрешена только в специально отведенных местах по лицензии. Купить в кофе-шопах можно не более 5 грамм для собственного потребления. 

В Португалии допускается употребление каннабиса в специальных кафе, допускается выращивание конопли в небольших количествах.

В Германии препараты с содержанием каннабиса можно купить в аптеках по рецепту. Также каннабис декриминализирован для личного использования. Количество грамм, разрешенных для хранения, варьируется в зависимости от города — в Берлине 15 грамм, в других городах — 3−5 г.

В Чехии легализовано личное употребление. При себе можно иметь до 15 г марихуаны.

В Польше легализовали использование индийской конопли в медицинских целях. Ее разрешили использовать тяжелобольным пациентам, в том числе онкобольным. В каждом конкретном случае нужно получать разрешение.

Медицинский каннабис также легализован в Дании, Хорватии, Греции, Италии, Норвегии, Македонии, Швейцарии.

Первой европейской страной, полностью легализовавшей марихуану, может стать Люксембург. В ближайший год-два власти собираются разрешить продажу марихуаны гражданам старше 18 лет. Распространять ее будут специальные бюро под контролем властей. На туристов такое разрешение не будет распространяться. Сейчас в Люксембурге разрешено использовать марихуану в медицинских целях.

В некоторых европейских странах продолжаются дискуссии. Например, парламент Эстонии в прошлом году отказался поддержать легализацию марихуаны в стране. В Латвии дискуссия в разгаре. Продолжаются споры в Молдавии и Румынии.

Каннабис как бизнес и политика

Несмотря на частичную легализацию, серьезная полемика на этот счет идет и в Соединенных Штатах. На днях кандидат в президенты от демократов Джо Байден призвал еще больше дать свободу по распространению марихуаны:

"Мы должны декриминализировать марихуану, чтобы дела, связанные с этим, не числились за людьми и при задержании полицией человек мог сказать, что у него нет криминальной истории", - заявил Байден.

Примечательно, что украинские "соросята" - это преимущественно клиентелла Демпартии США, которая является главным лоббистом "лигалайза" не только в Америке, но и в мире.

По этому поводу есть много конспирологических теорий о том, что "мировая закулиса" якобы специально продвигает легализацию легких наркотиков, чтоб народ побольше кайфовал и поменьше думал о политических и социально-экономических проблемах.

Но есть и более прозаическое объяснение - бизнесовое.  

Мировыми лидерами в производстве медицинской марихуаны являются компании Северной Америки - США и Канады. На третьем месте британцы (Зеленский, кстати, недавно побывал в Лондоне, после чего задумал спросить украинцев о марихуане).

Этот бизнес дает огромную рентабельность, которую журнал Forbes оценивает в тысячу процентов. А по оценкам банка Barclays, в 2018 году размер только легального рынка каннабиса составил 28 миллиардов долларов.

При этом, как подсчитали банкиры, рост рынка напрямую зависит от смягчения национальных законодательств: через 7-8 лет рынок вырастет до 40-50 миллиардов. 

Естественно, производители хотят выйти и на украинский рынок. С чем, не исключено, и связана активность сторонников "лигалайза". 

С другой стороны, Украина сама по себе является крупным нелегальным производителем мариуханы, прекрасные условия для выращивания которой есть в южной Украине. Особенно в Одесской области, где существуют огромные плантации конопли, откуда затем "трава" уходит на "экспорт" в страны Европы под контролем уголовных авторитетов (подробнее об этом читайте в нашем расследовании). То есть последние также могут стать бенефициарами легализации каннабиса в Украине.

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