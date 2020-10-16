Вчера стало известно, что Владимир Зеленский хочет вынести на обсуждение украинцев тему медицинской марихуаны.

На всеукраинском опросе населения, который состоится 25 октября (в день местных выборов), людям зададут вопрос: "Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?".

Изначально включение этого вопроса воспринималось многими как чисто политтехнологический прием - завлечь на избирательные участки молодежь, которая, как считается, с большей охотой голосует за "слугу народа", чем зрелые люди.

Но, не исключено, что опрос может иметь и практическое последствие. А именно - власти попытаются его использовать для того, чтоб все-таки протолкнуть легализацию марихуаны.

Ранее, еще будучи кандидатом в президенты, Зе выступал за "лигалайз". А в Раде периодически появляются соответствующие законопроекты.

Впрочем, легализация каннабиса - давняя тема либеральных кругов по всему миру. В Украине они представлены так называемыми "соросятами" - грантовыми активистами, которые после Майдана стали активно проникать во власть.

Разбирались, кому и зачем понадобилось узаконить марихуану в Украине.

Что говорили "слуги" о каннабисе

В Украине распространение и хранение каннабиса противозаконно. За хранение до 5 граммов предусматривается административная ответственность. За хранение более 5 граммов – уголовная.

Будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский во время избирательной кампании в интервью заявил, что поддерживает легализацию каннабиса в медицинских целях, но не полную.

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским. Я за легалайз капелек – да", - рассказал Зеленский.

О легализации каннабиса продолжили говорить в "Слуге народа" и после того, как партия прошла в парламент. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что легализация медицинского каннабиса - очень хорошая инициатива.

"Мы говорим о медицинском применении с очень высоким контролем государства. Это надо сделать, потому что 2 млн людей в Украине каждый день ощущают боль", - говорил Арахамия.

Его поддерживал и "главный по медицине" в президентской фракции.

"Мы не обещаем это сделать в турборежиме, мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок. Не ждите от нас быстрого решения, но решение будет, и эта инициатива точно не является плохой для страны", - заявлял глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

За легализацию марихуаны выступал и один из главных политтехнологов "Слуги народа" Никита Потураев.

"Конопля - это не наркотик, я не видел ни одного человека, который приходил в то жуткое состояние, которое я видел, когда человек употреблял марихуану", - заявил политтехнолог во время одного из "конопляных маршей" в Киеве.

Также медицинскую марихуану поддержали депутаты Андрей Жупанин, Гео Лерос, Евгений Брагар. А вот спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает такую идею.

"Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю", - заявил спикер. Он также заявлял, что во фракции единого мнения на этот счет нет.

В 2019 году в "Слуге народа" подготовили законопроект о легализации марихуаны в Украине. Он должен был регламентировать легализацию медицинской марихуаны. Его автором стал нардеп Гео Лерос (впоследствии исключенный из фракции из-за конфликта с главой ОП Ермаком).

При этом проект, хоть его и анонсировали во фракции, так в Раде зарегистрирован не был. А Владимир Зеленский заявил, что Украина еще не готова.

"Этот законопроект - не приоритет. Мы не выписали риски. Мы еще не готовы. Мы наоборот боремся с наркотиками. Если у нас не будет высокого уровня наркомании. Если мы это победим и все будет чисто, мы сможем вернуться к рассмотрению, если у общества будет такой запрос", - заявил Зеленский год назад во время своего пресс-марафона.

Зимой 2020 года МВД оценивало реальное количество наркозависимых людей в Украине на уровне двух миллионов человек. Это 5% реального населения страны. Ежегодный прирост наркозависимых оценивается в 5-10% "годовых".

То есть "это победить", как говорит Зеленский, пока не удалось. Тем не менее президент сегодня резко изменил мнение и выступил за легализацию. Он заявил, что это мировая практика.

Также Зеленский намекнул, что каннабис будут давать бывшим атошникам, у которых "стрессовое состояние".

"Речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелый системный боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта", - говорится на сайте Офиса президента.

Правда, социологи фиксируют, что идея легализации марихуаны в обществе не имеет поддержки.

По данным исследования группы "Рейтинг", которое было обнародовано в апреле этого года, против легализации использования в медицинских целях марихуаны выступили 49% украинцев. Поддерживают такую идею 39% опрошенных.

Впрочем, так как процесс проведения опроса, а также подсчета голосов, никак и никем официально не контролируется, то вписать могут любой результат.

Как в Украине за марихуану топили

Тему каннабиса украинские политики поднимают не впервые.

Известно, что Гео Лерос, готовивший законопроект от "слуг народа" - один из представителей группы, называемой "соросятами". Они ориентируются на западные посольства и связанные с ними общественные структуры. Именно они, как показала недавняя история, активнее всего продвигают идею легализации каннабиса в Украине.

В Раде еще в 2016 году появился законопроект №4533 "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах".

Он был призван легализовать медицинскую марихуану и лекарства из нее. Но с условием, что выращиваться она будет в Украине. Что, по задумке авторов, даст дополнительные рабочие места в аграрном секторе.

Документ продвигала сборная команда депутатов от Блока Порошенко и Народного фронта. Комитет он прошел еще четыре года назад, но в повестку дня Рады стал только в феврале 2019 года. Правда, рассмотрен так и не был.

На зиму-весну-2019 вообще приходится небывалая активность по легализации каннабиса в Украине. Видимо, попытки были связаны со скорой сменой власти в стране.

30 января на сайте Рады появилась петиция о легализации марихуаны. За нее выступила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которую поддерживают грантовые активисты даже после ухода из министерства.

"Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками, нормальная мировая практика", - заявила тогда Супрун.

Она также сказала, что "лигалайз" позволит облегчить страдания двум миллионам украинцев, которые смогут уменьшить болевой синдром. А в Facebook запустили хэштег ЗупинитиБіль.

Петицию начали массово продвигать в народ через СМИ. Сбор подписей закончился в апреле, документ набрал нужные 25 тысяч голосов. А уже в мае, отвечая на требование общественности, в Раду внесли новый законопроект по каннабису - №10313.

Правда, назвали его завуалированно - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь".

В пояснительной записке обращают на себя внимание два момента.

Первый - авторы упаковали в документ нормы, которые конопли вообще не касаются: например, льготы по медобслуживанию для жителей оккупированных территорий. В частности, крымских татар. Что обеспечило поддержку законопроекта со стороны меджлиса (его функционеры Чубаров и Джемилев значатся в соавторах).

Это был обычный маскировочный прием для рекламы законопроекта в кругах, которые "лигалайз" не слишком поддерживают. Поэтому, кстати, документ проходил через комитет по правам человека и нацменьшинствам, а не через профильный медицинский комитет.

Второй (и главный) момент - собственно тема каннабиса. Ему в пояснительной записке поются настоящие оды. Конопля предстает чудо-растением, которое и лечит, и одевает, и бумагу позволяет делать. Также рассказывается, как с таким прекрасным представителем флоры боролись религиозные фанатики и транснациональные фармкорпорации, которым было не выгодно, чтобы люди "лечились" столь дешевым и эффективным средством.

В общем, целая теория заговора.

Правда, практический вывод из всего этого звучит достаточно скромный - предлагается пустить в медицинский оборот лишь один из видов каннабиса, в котором содержание активных веществ минимально - но достаточно для медицинских целей. Которыми авторы законопроекта - а это 102 депутата из разных фракций - и предлагали ограничиться.

Этот законопроект массово поддержали "соросята" - от Супрун и до депутатов-еврооптимистов (Найем, Лещенко, Залищук и другие). Однако, несмотря на столь активную кампанию, документ не прошел даже первого чтения, что обеспечило бы его переход в новый созыв Рады.

Поэтому с избранием нового парламента этот законопроект, согласно процедуре, был аннулирован. То есть попытка "соросят" протащить "наркотический" закон под видом "защиты прав человека" провалилась.

Почему так произошло - можно только догадываться. Возможно, у Порошенко, да и в других партиях, не хотели рисковать накануне парламентской кампании и принимать столь неоднозначные с точки зрения общественного восприятия решения.

Причем это процесс общемировой - далеко не везде даже на Западе отношение к "травке" положительное. Но в мире постепенно ограничения с нее снимают.

Какие страны легализовали каннабис

Полностью легализовали марихуану две страны в мире - Канада и Уругвай. Сделали это, чтобы справиться с черным рынком.

В Канаде выставили определенные ограничения. Покупать каннабис в специальных государственных магазинах могут лица старше 18 лет - не более 30 грамм в месяц. Выращивать для личного употребления разрешается не более четырех кустов.

В Уругвае на продажу каннабиса действует государственная монополия. Ее продают в аптеках лицам старше 18 лет(до 40 грамм в месяц). Для этого нужно предварительно зарегистрироваться в специальной базе. Также разрешено выращивать дома до шести кустов для личного пользования. Марихуану в Уругвае легализовали, чтобы выдавить криминал с рынка и снизить употребление тяжелых наркотиков.

В США в большинстве штатов, где у власти находятся демократы, узаконили медицинский канабис. В некоторых штатах, например, Калифорнии, Орегоне, Аляске, с определенными ограничениями разрешено использование и в рекреационных целях (об американской проблематике мы еще расскажем ниже).

В Израиле разрешается хранить дома 10 грамм конопли, но запрещено употреблять ее на улице.

В Нидерландах торговля разрешена только в специально отведенных местах по лицензии. Купить в кофе-шопах можно не более 5 грамм для собственного потребления.

В Португалии допускается употребление каннабиса в специальных кафе, допускается выращивание конопли в небольших количествах.

В Германии препараты с содержанием каннабиса можно купить в аптеках по рецепту. Также каннабис декриминализирован для личного использования. Количество грамм, разрешенных для хранения, варьируется в зависимости от города — в Берлине 15 грамм, в других городах — 3−5 г.

В Чехии легализовано личное употребление. При себе можно иметь до 15 г марихуаны.

В Польше легализовали использование индийской конопли в медицинских целях. Ее разрешили использовать тяжелобольным пациентам, в том числе онкобольным. В каждом конкретном случае нужно получать разрешение.

Медицинский каннабис также легализован в Дании, Хорватии, Греции, Италии, Норвегии, Македонии, Швейцарии.

Первой европейской страной, полностью легализовавшей марихуану, может стать Люксембург. В ближайший год-два власти собираются разрешить продажу марихуаны гражданам старше 18 лет. Распространять ее будут специальные бюро под контролем властей. На туристов такое разрешение не будет распространяться. Сейчас в Люксембурге разрешено использовать марихуану в медицинских целях.

В некоторых европейских странах продолжаются дискуссии. Например, парламент Эстонии в прошлом году отказался поддержать легализацию марихуаны в стране. В Латвии дискуссия в разгаре. Продолжаются споры в Молдавии и Румынии.

Каннабис как бизнес и политика

Несмотря на частичную легализацию, серьезная полемика на этот счет идет и в Соединенных Штатах. На днях кандидат в президенты от демократов Джо Байден призвал еще больше дать свободу по распространению марихуаны:

"Мы должны декриминализировать марихуану, чтобы дела, связанные с этим, не числились за людьми и при задержании полицией человек мог сказать, что у него нет криминальной истории", - заявил Байден.

Примечательно, что украинские "соросята" - это преимущественно клиентелла Демпартии США, которая является главным лоббистом "лигалайза" не только в Америке, но и в мире.

По этому поводу есть много конспирологических теорий о том, что "мировая закулиса" якобы специально продвигает легализацию легких наркотиков, чтоб народ побольше кайфовал и поменьше думал о политических и социально-экономических проблемах.

Но есть и более прозаическое объяснение - бизнесовое.

Мировыми лидерами в производстве медицинской марихуаны являются компании Северной Америки - США и Канады. На третьем месте британцы (Зеленский, кстати, недавно побывал в Лондоне, после чего задумал спросить украинцев о марихуане).

Этот бизнес дает огромную рентабельность, которую журнал Forbes оценивает в тысячу процентов. А по оценкам банка Barclays, в 2018 году размер только легального рынка каннабиса составил 28 миллиардов долларов.

При этом, как подсчитали банкиры, рост рынка напрямую зависит от смягчения национальных законодательств: через 7-8 лет рынок вырастет до 40-50 миллиардов.

Естественно, производители хотят выйти и на украинский рынок. С чем, не исключено, и связана активность сторонников "лигалайза".

С другой стороны, Украина сама по себе является крупным нелегальным производителем мариуханы, прекрасные условия для выращивания которой есть в южной Украине. Особенно в Одесской области, где существуют огромные плантации конопли, откуда затем "трава" уходит на "экспорт" в страны Европы под контролем уголовных авторитетов (подробнее об этом читайте в нашем расследовании). То есть последние также могут стать бенефициарами легализации каннабиса в Украине.