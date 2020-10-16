В Пентагоне назвали сроки поставки гиперзвукового оружия в армию США
В Пентагоне заявили, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск в 2023 году.
Об этом рассказал министр обороны США Марк Эспер, передает пресс-служба Пентагона.
"В марте армия и флот США достигли важной цели - провели успешные испытания гиперзвукового блока Glide Body. Мы снабдим сухопутные войска этой технологией к 2023 году", - сказал он.
Министр обороны добавил, что гиперзвуковое оружие находится "на вершине списка приоритетов" армии США: на его разработку направлены беспрецедентные человеческие и финансовые ресурсы.
Марк Эспер сказал, что в течении следующих пяти лет капиталовложения в гиперзвуковые системы для ускорения испытаний будет увеличиваться.
Ранее мы писали, что Трамп рассказал о сверхоружии США, которого нет у Китая и России.
Также президент США рассказывал о возможностях американской "супер-пупер" гиперзвуковой ракеты. По его словам, эта ракета может поразить цель размером до 70 сантиметров в диаметре с расстояния в 1,6 тысяч километров.