В Пентагоне заявили, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск в 2023 году.

Об этом рассказал министр обороны США Марк Эспер, передает пресс-служба Пентагона.

"В марте армия и флот США достигли важной цели - провели успешные испытания гиперзвукового блока Glide Body. Мы снабдим сухопутные войска этой технологией к 2023 году", - сказал он.

Министр обороны добавил, что гиперзвуковое оружие находится "на вершине списка приоритетов" армии США: на его разработку направлены беспрецедентные человеческие и финансовые ресурсы.

Марк Эспер сказал, что в течении следующих пяти лет капиталовложения в гиперзвуковые системы для ускорения испытаний будет увеличиваться.

Ранее мы писали, что Трамп рассказал о сверхоружии США, которого нет у Китая и России.

Также президент США рассказывал о возможностях американской "супер-пупер" гиперзвуковой ракеты. По его словам, эта ракета может поразить цель размером до 70 сантиметров в диаметре с расстояния в 1,6 тысяч километров.