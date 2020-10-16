В "Слуге народа" рассказали, кто оплатит проведение опроса Зеленского
Заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала, за чей счет будет проходить Всеукраинский опрос, инициируемый президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, опрос будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты.
Об этом Евгения Кравчук заявила в эфире "Громадського радіо".
Так, она уточнила, что президент лично давал ориентиры и выбирал направления пяти вопросов "Всенародного опроса".
Она добавила, что проводить опрос будет общественная организация, а финансировать его будут меценаты, средствами "украинского происхождения".
"Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами", - сказала нардеп.
По ее словам, финансовые средства, которые выделили на опрос "не такие уж и большие".
"Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения. Законодательно не закреплено это юридическое влияние, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте. Юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект", - добавила Кравчук.
Напомним, 25 октября во время местных выборов на избирательных участках проведут опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.
Также мы писали, что в четверг, 16 октября, в сети распространили "опросник Зеленского" со всеми пятью вопросами. Источник "Страны" в Офисе президента подтвердил достоверность опроса, добавив, что "вопросы пока такие, но ещё идёт обсуждение". Почитать их можно здесь.