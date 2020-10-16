Заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала, за чей счет будет проходить Всеукраинский опрос, инициируемый президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, опрос будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты.

Об этом Евгения Кравчук заявила в эфире "Громадського радіо".

Так, она уточнила, что президент лично давал ориентиры и выбирал направления пяти вопросов "Всенародного опроса".

Она добавила, что проводить опрос будет общественная организация, а финансировать его будут меценаты, средствами "украинского происхождения".

"Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами", - сказала нардеп.

По ее словам, финансовые средства, которые выделили на опрос "не такие уж и большие".

"Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения. Законодательно не закреплено это юридическое влияние, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте. Юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект", - добавила Кравчук.

Напомним, 25 октября во время местных выборов на избирательных участках проведут опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.

Также мы писали, что в четверг, 16 октября, в сети распространили "опросник Зеленского" со всеми пятью вопросами. Источник "Страны" в Офисе президента подтвердил достоверность опроса, добавив, что "вопросы пока такие, но ещё идёт обсуждение". Почитать их можно здесь.