Сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский публично назвал свои очередные финальные вопросы для проведения Всеукраинского опроса в день проведения местных выборов 25 октября.

Как сообщала ранее "Страна", к примеру, третий по счету вопрос касался сокращения депутатского корпуса Верховной Рады до 300 вместо нынешних 450.

О трех последних вопросах передает пресс-служба гаранта в соцсети.

"Вот три финальные вопросы по опросу:

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Поддерживаешь их? Тогда приходи 25 октября на участок и дай нам знать твое мнение!", - заявил президент.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заявил на Донбассе военным, что верит в победу над врагом.

Напомним, так же мы рассказывали, что в сети появились все пять вопросов из "опросника Зеленского".