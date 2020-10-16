По состоянию на утро четверга, 16 октября, в Украине подтвердилось еще 5 992 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 287 231 человек.

И это новый печальный антирекорд по суточным заражениям. Предыдущий был установлен 9 октября, когда заразились 5 804 человека за сутки.

Добавим, что вчера, 15 октября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 281 239 человек. Так же было выявлено 5 062 новых случая заражений.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 5 394 пациента с этим диагнозом (+ 92 за сутки). Выздоровели уже 119 650 человек. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет162 187 человек (+ 5 900).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что известный врач Ольга Голубовская выдала прогноз для Украины: "Нам ножить до апреля. Только Богу известно, чем закончится эпидемия".

Также "Страна" рассказывала о том, что в разгар эпидемии Меган Маркл свозила принца Гарри на тайную экскурсию в свою школу.