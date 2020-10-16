Предвыборная кампания в США уже набрала полный ход, несмотря на эпидемию коронавируса, которая внесла свои коррективы в ее проведение.

Так, вместо второго тура очных дебатов главные претенденты на победу - Дональд Трамп и Джо Байден - провели митинги со своими сторонниками.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах, которые состоятся 3 ноября.

Об этом он заявил во время своего предвыборного мероприятия в Майами, который транслировал канал NBC.

"Да, я обеспечу мирный переход власти. Но я хочу, чтобы это были честные выборы", - уточнил Трамп.

В свою очередь его конкурент, Джо Байден пообещал легализировать употребление марихуаны.

"Мы должны декриминализировать марихуану, чтобы дела, связанные с этим, не числились за людьми и при задержании полицией человек мог сказать, что у него нет криминальной истории", - заявил кандидат в президенты в эфире ABC.

Ранее "Страна" сообщала, что Twitter разблокировал аккаунт предвыборной кампании Трампа с видео о сыне Байдена.