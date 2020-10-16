Стремительный рост числа новых зараженных в Украине говорит о том, что эпидемия пришла надолго и гражданам стоит готовиться к тяжелым временам.

Наиболее сложный период, в который уже вошла страна, продлится как минимум до апреля 2021 года.

Об этом заслуженный врач Украины, Ольга Голубовская, заявила в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, в Украине стало расти число больных с тяжелой формой Covid-19. Если сравнивать с ситуацией, которая была в стране летом, то процент тяжелых пациентов увеличился.

"Я вообще нахожусь в другом измерении. Для нас для всех какие-то концерты, развлекательные моменты закончились уже давно. Я вам честно хочу сказать: нам всем надо дожить до апреля. Что нас ждет впереди - а мы входим в самый тяжелый сезон - одному Богу известно. Я вам хочу сказать, что сейчас растет количество тяжелых форм - среди 5 000 человек доля тяжелых больных гораздо больше, чем это было летом", - объяснила Голубовская.

Тотальный карантин, по словам инфекциониста, в Украине вряд ли введут, но с развлекательными мероприятиями, которые собирают по несколько тысяч человек, нужно что-то делать.

"Мы не можем (объявить - Ред.) локдаун... Я понимаю, что люди должны ездить на работу, но развлекательные мероприятия можно как-то отложить. 2 000 человек, оказались на большом стадионе, приехали в каком-то транспорте, они потом толпами будут где-то ходить. Эти молодые люди, которые находятся там, может и не заболеют, но они принесут болезнь в дом, и будут болеть их близкие, которые потом оказываются в таком же коллапсе, как и мы уже все", - уточнила Голубовская.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 15 октября.

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