Противостояние силовиков и оппозиции в Беларуси может перейти красную черту и привести к человеческим жертвам. Об этом свидетельствует заявление начальника ГУВД Минска, генерал-майора Ивана Кубракова.

Высокопоставленный офицер сообщил, что силовики готовы применять табельное оружие на несанкционированных акциях протеста, но назвал это крайней мерой.

"У нас достаточно специальных средств, имеется табельное оружие на вооружении, которое мы готовы применить. Но применение оружия - это крайняя мера, если уже невозможно выполнить поставленную задачу - защитить наших граждан, в том числе и при нападении на сотрудников ОВД, другим способом", - заявил Кубраков в интервью телеканалу ОНТ.

По словам начальника столичной милиции, "сотрудники органов внутренних дел и до этого применяли оружие, если это было необходимо для защиты законных интересов граждан, для пресечения преступлений, если другим способом - уговорами, применением физической силы - пресечь данное преступление было невозможно".

Иван Кубраков так же заверил, что силовики "не уйдут с улиц".

Напомним, что в Беларуси уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят в Беларуси по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 000 человек. В первые дни акций протеста были задержаны около семи тысяч человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.