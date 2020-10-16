В разгар эпидемии Covid-19 в США (по данным на 16 октября здесь уже 7 979 236 зараженных - Ред.) принц Гарри и его жена Меган Маркл побывали с тайной экскурсией в Лос-Анджелесе.

Поездка была организована по инициативе Меган Маркл, которая показала супругу школу Immaculate Heart, в которой постигала основы актерского ремесла.

Об этом сообщает английская газета The Sun.

О визите высоких гостей рассказала 79-летняя учительница актерского мастерства в образовательном учреждении Жижи Перро. Она добавила, что визит принца и Меган состоялся в начале сентября, когда в здании школы не было учеников. По ее словам, пару сопровождала сотрудница школы, ответственная за рекламные и прочие пиар-мероприятия, которая и провела экскурсию.

Преподавательница Immaculate Heart подчеркнула, что Маркл показала мужу сцену, с которой она выступала в школьные годы.

"Думаю, это особенное место, и я рада, что проведенные там годы были для нее столь значимыми, что она захотела поделиться своими воспоминаниями с ним", - заявила Жижи Перро.

Ранее "Стана" сообщала, что принц Гарри с женой вернули Елизавете II долг в 3 миллиона долларов.