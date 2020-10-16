Официально выборы президента США - главное политическое событие 2020 года - пройдут лишь 3 ноября, но граждане США уже активно голосуют за своего кандидата.

Так, по данным неправительственной организации United States Election Project, по состоянию на 15 октября на выборах президента уже отдали свой голос 16 миллионов американцев. Об этом передает радиостанция "Голос Америки".

Эти люди воспользовались возможностями раннего голосования - и сделали свой выбор лично или по почте.

Таким образом, количество избирателей, которые уже проголосовали на нынешних выборах президента соответствует 11,6% общей явки на предыдущих президентских выборах 2016 года.

В некоторых штатах, таких как Миннесота, Флорида, Вермонт, Висконсин, Южная Дакота и Вирджиния, явка уже превысила 20% общей явки на выборах 2016 года.

Техас и Кентукки, где голосование началось во вторник, также отметили высокую явку избирателей. Округ Харрис, где расположен мегаполис штата Техас - Хьюстон, сообщает о рекордной явке в 100 000 в течение первых двух дней раннего голосования.

Ранее "Страна" сообщала, что Twitter разблокировал аккаунт предвыборной кампании Трампа с видео о сыне Байдена.