Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 16 октября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 16 октября. За последние сутки заразилось еще 5 992 человека, излечилось 2 269 пациентов и скончалось 106.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая область - 8 070 случаев;
- Волынская область - 10 515 случаев;
- Днепропетровская область - 10 257 случаев;
- Донецкая область - 6 658 случаев;
- Житомирская область - 9 286 случаев;
- Закарпатская область - 11 461 случай;
- Запорожская область - 6 162 случая;
- Ивано-Франковская область - 16 163 случая;
- Кировоградская область - 1 468 случаев;
- Киев - 29 412 случаев;
- Киевская область - 12 207 случаев;
- Львовская область - 24 171 случай;
- Луганская область - 2 229 случаев;
- Николаевская область - 5 336 случаев;
- Одесская область - 18 013 случаев;
- Полтавская область - 5 469 случаев;
- Ровенская область - 15 398 случаев;
- Сумская область - 8 252 случая;
- Тернопольская область - 16 916 случаев;
- Харьковская область - 27 457 случаев;
- Херсонская область - 2 264 случая;
- Хмельницкая область - 10 098 случаев;
- Черновицкая область - 17 203 случаи;
- Черкасская область - 6 387 случаев;
- Черниговская область - 6 379 случаев.
Напомним, украинская система здравоохранения способна выдержать до 10 тысяч случаев коронавируса в сутки, в то время как за последние сутки в стране было выявлено почти 6 тысяч.
Как сообщала "Страна", глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что несмотря на попадание в красную зону многих городов области автомобильное сообщение в ее пределах, а также работу торговых центров останавливать не будут. Однако власти намерены жестко проверять соблюдение карантинных ограничений.