Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 16 октября. За последние сутки заразилось еще 5 992 человека, излечилось 2 269 пациентов и скончалось 106.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая область - 8 070 случаев;
  • Волынская область - 10 515 случаев;
  • Днепропетровская область - 10 257 случаев;
  • Донецкая область - 6 658 случаев;
  • Житомирская область - 9 286 случаев;
  • Закарпатская область - 11 461 случай;
  • Запорожская область - 6 162 случая;
  • Ивано-Франковская область - 16 163 случая;
  • Кировоградская область - 1 468 случаев;
  • Киев - 29 412 случаев;
  • Киевская область - 12 207 случаев;
  • Львовская область - 24 171 случай;
  • Луганская область - 2 229 случаев;
  • Николаевская область - 5 336 случаев;
  • Одесская область - 18 013 случаев;
  • Полтавская область - 5 469 случаев;
  • Ровенская область - 15 398 случаев;
  • Сумская область - 8 252 случая;
  • Тернопольская область - 16 916 случаев;
  • Харьковская область - 27 457 случаев;
  • Херсонская область - 2 264 случая;
  • Хмельницкая область - 10 098 случаев;
  • Черновицкая область - 17 203 случаи;
  • Черкасская область - 6 387 случаев;
  • Черниговская область - 6 379 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, украинская система здравоохранения способна выдержать до 10 тысяч случаев коронавируса в сутки, в то время как за последние сутки в стране было выявлено почти 6 тысяч.

Как сообщала "Страна", глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что несмотря на попадание в красную зону многих городов области автомобильное сообщение в ее пределах, а также работу торговых центров останавливать не будут. Однако власти намерены жестко проверять соблюдение карантинных ограничений.

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