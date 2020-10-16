В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 16 октября. За последние сутки заразилось еще 5 992 человека, излечилось 2 269 пациентов и скончалось 106.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 8 070 случаев;

Волынская область - 10 515 случаев;

Днепропетровская область - 10 257 случаев;

Донецкая область - 6 658 случаев;

Житомирская область - 9 286 случаев;

Закарпатская область - 11 461 случай;

Запорожская область - 6 162 случая;

Ивано-Франковская область - 16 163 случая;

Кировоградская область - 1 468 случаев;

Киев - 29 412 случаев;

Киевская область - 12 207 случаев;

Львовская область - 24 171 случай;

Луганская область - 2 229 случаев;

Николаевская область - 5 336 случаев;

Одесская область - 18 013 случаев;

Полтавская область - 5 469 случаев;

Ровенская область - 15 398 случаев;

Сумская область - 8 252 случая;

Тернопольская область - 16 916 случаев;

Харьковская область - 27 457 случаев;

Херсонская область - 2 264 случая;

Хмельницкая область - 10 098 случаев;

Черновицкая область - 17 203 случаи;

Черкасская область - 6 387 случаев;

Черниговская область - 6 379 случаев.

Напомним, украинская система здравоохранения способна выдержать до 10 тысяч случаев коронавируса в сутки, в то время как за последние сутки в стране было выявлено почти 6 тысяч.

Как сообщала "Страна", глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что несмотря на попадание в красную зону многих городов области автомобильное сообщение в ее пределах, а также работу торговых центров останавливать не будут. Однако власти намерены жестко проверять соблюдение карантинных ограничений.