Пенсионный фонд утвердил новый показатель средней заработной платы в Украине. Его будут учитывать при выплате пенсий.

Об этом написала пресс-служба фонда в Facebook.

"Утвержден показатель средней заработной платы за август 2020 года, которая в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", - сказано в записи.

Этот показатель составляет 9 608 гривен 67 копеек.

Как писала "Страна", в январе средняя зарплата, по данным фонда, составляла 9 476 гривен 84 копейки в месяц.

А в феврале был утвержден новый показатель - 9 658 гривен 03 копейки.

Между тем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет Украина не сможет платить пенсии старикам.