На Плутоне нашли целые горы из метана. Фото: Nature Communications

Ученым впервые удалось объяснить происхождение ледяных шапок на поверхности горных вершин Плутона, которых там быть не должно из-за равномерного распределения температуры по карликовой планете. 

Об этом сообщает Nature Communications.

Так, в 2015 году космический аппарат New Horizons обнаружил на Плутоне, неподалеку от равнины Спутника, горы, расположенные на высоте 2,5-3,5 километра над подножием или на высоте четыре километра по сравнению со средней высотой равнин Плутона. 

Ученый Тэнгай Бертранд из Исследовательского центра Эймса смог с помощью компьютерного моделирования выяснить, как формируются заснеженные вершины Плутона. Для этого Бертранд взял Глобальную климатическую модель (GCM) Плутона, которая демонстрирует испарение и конденсацию азота, метана и монооксида углерода, которых на поверхности карликовой планеты больше всего. 

Оказалось, что метан накапливается на поверхности горных вершин Плутона ночью, а за день слой не успевает растаять. Таким образом до момента наблюдения эффекта людьми на горных хребтах карликовой планеты успели образоваться настоящие ледяные шапки из метана.

По итогам исследования у ученых появилась теория о том, что к такому накоплению метана приводят особые потоки ветра за западе равнины Спутника, но точных данных по этому вопросу пока что нет. 

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Напомним, Плутон был теплым сразу после формирования, а спрятанная под поверхностью вода уже длительный период "распирает" карликовую планету изнутри

Как сообщала "Страна", астрономы впервые достоверно зарегистрировали радиоактивные молекулы в межзвездном пространстве, сообщается в статье, принятой к публикации в журнале Nature Astronomy. Радиоактивной составляющей оказался изотоп алюминия-26.

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