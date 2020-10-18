Общение с близкими родственниками и друзьями благотворно влияет на здоровье, если происходит примерно раз в месяц. Более частые контакты - еженедельные или ежедневные - никак не отражаются на самочувствии либо вообще его ухудшают.

К таким выводам пришли нидерландские психологи, результаты наблюдений которых опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.

Исследователи проанализировали данные 392 195 респондентов Европейского социального опроса, в котором были описаны установки, взгляды, ценности и поведение жителей стран Европы, а также данные 49 675 участников Немецкого социально-экономического исследования, с 1984 года отслеживающего продолжительность и качество жизни. Их участники рассказывали, как часто встречаются и общаются с друзьями, коллегами, соседями, родственниками, детьми и оценивали свое физическое самочувствие как очень хорошее, хорошее, удовлетворительное, плохое или очень плохое. Дополнительно ученые отслеживали влияние частоты общения на продолжительность жизни.

Анализ показал, что увеличение частоты социальных контактов до одного раза в месяц связано со значительным улучшением здоровья. Однако более частое общение либо не усиливает этот эффект, либо, наоборот, приводит к ухудшению самочувствия. Интересно, что никогда не видеть членов семьи и родственников так же плохо, как видеть их ежедневно, а встречи с друзьями, коллегами и соседями более одного раза в месяц никак не влияют на самочувствие.

Также авторы установили, что низкая вероятность наступления ранней смерти и, соответственно, высокая продолжительность жизни наблюдались у людей с умеренной (ежемесячной) частотой социальных взаимодействий.

Увеличение же частоты контактов с друзьями и коллегами до еженедельных и с членами семьи и родственниками - до ежедневных связаны с увеличением смертности.

Авторы выдвинули несколько объяснений обнаруженному эффекту:

иногда люди нуждаются в уединении, чтобы расслабиться и справиться эмоциями;

частое общение может быть связано с низким его качеством и в виду этого не приносить пользы;

человек может воспринимать частое общение как стресс или долг, а не поддержку.

Ранее "Страна" рассказывала об исследовании, авторы которого установили, что отсутствие навыков общения негативно влияет на физическое здоровье человека.

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